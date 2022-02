Ryoyu Kobayashi corona un quadriennio sensazionale con il risultato più ambito, la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il fuoriclasse nipponico ha vinto con merito la competizione individuale maschile su trampolino piccolo di salto con gli sci, sfatando il tabù degli ultimi anni e aggiudicandosi il primo titolo della carriera in un grande evento. Il Concorde di Hachimantai ha fatto la differenza nella prima serie, inventandosi un salto pazzesco nonostante condizioni meteo proibitive e scavando un gap importante di 6.2 punti sul primo degli inseguitori, per poi chiudere i conti nella seconda manche con una prova non eccezionale ma comunque sufficiente per resistere al comando della classifica.

Kobayashi ha preceduto di 4.2 punti la vera grande rivelazione di giornata, il veterano austriaco Manuel Fettner, capace di trovare la miglior prestazione della sua lunga carriera proprio in una rassegna a cinque cerchi. Il 36enne di Innsbruck, quinto a metà gara, si è reso protagonista di un secondo salto perfetto (score più alto della serie) che gli ha permesso di arpionare un insperato argento e la possibilità di gareggiare anche nella prova a squadre mista di domani.

Terzo posto sul podio olimpico su Normal Hill per il polacco Dawid Kubacki, mai nella top10 quest’inverno in Coppa del Mondo, autore di una grande rimonta dall’ottavo posto della prima manche fino ad un clamoroso bronzo ottenuto per mezzo punto a discapito dello sloveno Peter Prevc. Norvegia e Germania sono indubbiamente le grandi deluse di questa gara, in attesa delle prossime gare di Zhangjiakou. 41° Giovanni Bresadola, unico azzurro impegnato, che non è riuscito ad esprimersi al meglio mancando l’accesso alla seconda serie.

