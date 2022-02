Stagione storica per Ursa Bogataj e per la Slovenia nel salto con gli sci. Dopo 5 podi stagionali in Coppa del Mondo, Bogataj ha pescato letteralmente il jolly e si laurea campionessa olimpica trionfando nella prova femminile di Normal Hill. Si tratta del primo titolo olimpico per la Slovenia nel salto con gli sci, ma non dell'unica medaglia ottenuta a Pechino 2022. Nika Kriznar ha chiuso infatti al 3° posto e ha centrato la medaglia di bronzo (232.0 punti contro i 239.0 di Bogataj), precedendo una Sara Takanashi che, come a Pyeongchang 2018, è rimasta ai piedi del podio.

Un oro conquistato in rimonta, visto che dopo la prima serie al comando delle operazioni c'era stata Katharina Althaus (Germania), grazie a un salto di 105.5 metri (e 121.1 di punteggio), mentre Bogataj era volata ben oltre il punto HS, a 108 metri, ma con vento più favorevole e valutazioni dei giudici più basse (118.0). La slovena ha però trovato vento nullo nel secondo atto e ottenuto un punteggio di 121.0, mentre Althaus è stata molto sfortunata, trovando vento alle spalle, pagando dazio sulla misura (94 metri) e conquistando la medaglia d'argento.

Discreta prova per l'azzurra Jessica Malsiner, che ha saputo alzare leggermente il livello rispetto alle uscite di Coppa del Mondo ed è entrata nella seconda serie, chiudendo al 29° posto con 124.4 punti, davanti solamente a Anezka Indrackova (Repubblica Ceca).

