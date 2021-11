Giochi olimpici invernali si disputa Pechino, facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di 15 sport diversi, salto con gli sci, con gare in programma, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e La XXIV edizione deisi disputa dal 4 al 20 febbraio 2022 , facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di per un totale di 109 eventi da medaglia . Questo è il programma completo dello, con gare in programma, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Discovery+

Sede ed eventi

Le gare di salto con gli sci sono in programma dal 5 al 14 febbraio al Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center di Zhangjiakou, località situata a circa 180 chilometri a nord-ovest di Pechino. Il numero di eventi è salito a cinque rispetto a PyeongChang 2018, con l'aggiunta della prova a squadre mista. La pista del salto (la prima permanente al mondo) è lunga 164 metri, alta 60 metri al suo apice e misura 34 metri nella sua parte più larga.

Qualificazione

Alle gare di salto con gli sci a Pechino 2022 può partecipare un numero massimo complessivo di 105 atleti: 65 uomini e 40 donne. La Cina avrà diritto ad iscrivere almeno un uomo e una donna a patto che questi soddisfino i requisiti minimi: avere almeno un punto in carriera in Coppa del Mondo o in un Grand Prix, o avere un punto nella Coppa continentale durante il periodo di qualificazione che va dal 1° luglio 2020 al 16 gennaio 2022. Questi tre eventi e il periodo di qualificazione valgono come regola anche per gli altri atleti. Nessun Paese può qualificare più di cinque uomini e quattro donne.

Calendario e orari

5 febbraio, dalle 13.15*: salto di allenamento e qualificazione NH uomini**, qualificazione, prima manche e seconda manche NH donne

6 febbraio, dalle 18: salto di allenamento, prima manche e seconda manche NH uomini

7 febbraio, dalle 18.28: trial round, prima manche e seconda manche gara a squadre mista

11 febbraio, dalle 17.45: salto di allenamento e qualificazione LH uomini

12 febbraio, dalle 18: prima manche e seconda manche LH uomini

14 febbraio, dalle 18.10: prima manche e seconda manche gara a squadre uomini

*si fa sempre riferimento all'ora locale, avanti di 7 ore rispetto al fuso italiano

** NH = normal hill (trampolino normale); LH = large hill (trampolino lungo)

Storia

Il salto con gli sci è una delle discipline storiche delle Olimpiadi invernali, essendo parte del programma fin dall'edizione inaugurale di Chamonix-Mont Blanc 1924. Fino a Innsbruck 1964 si è disputato solo il trampolino lungo maschile, mentre dall'edizione austriaca ha debuttato anche il trampolino normale. A Calgary 1988 ecco la prova a squadre, mentre le donne hanno dovuto attendere fino a Sochi 2014 per entrare in scena. La Norvegia guida il medagliere perpetuo con 35 podi, tra cui 11 ori, 10 argenti e 14 bronzi. Il saltatore più decorato, però, è il finlandese Matti Nykänen, capace di mettersi al collo quattro ori e un argento tra prove individuali e a squadre negli anni '80. L'Italia non ha mai vinto una medaglia olimpica in questa disciplina.

