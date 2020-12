Salto Con Gli Sci

VIDEO - Quando esserci è già una medaglia d'oro: la storia di Eddie "The Eagle"

L’incredibile storia del britannico che sorprese il mondo a Calgary 1988, coronando il sogno di partecipare all’Olimpiade e facendolo da atleta improvvisato. Un fiasco d’enorme successo. Road to Pyeongchang 2018, Eurosport è Home of the Olympics.

11/01/2018 A 17:07