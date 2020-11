Esordio stagionale estremamente positivo per l’Italia nella Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile, con Giovanni Bresadola e Alex Insam che hanno superato il taglio nelle qualificazioni di Ruka strappando il pass per la gara individuale in programma domani sul Large Hill HS142 di Kuusamo, in Finlandia. Dopo aver saltato la tappa inaugurale di Wisla, gli azzurri si sono ben comportati raggiungendo l’obiettivo massimo di giornata (non scontato) e cominciando così nel migliore dei modi la stagione agonistica nel circuito maggiore. Giovanni Bresadola, classe 2001, si è reso protagonista davvero di un ottimo salto in qualificazione chiudendo la serie in 37ma posizione con 83.7 punti (106 metri) dopo aver portato a casa un piazzamento nella top50 anche in tutti e tre i salti di allenamento. Buona prova anche da parte di Alex Insam, classe 1997, capace di tornare a qualificarsi in una gara di Coppa del Mondo (esclusi i trampolini di volo) per la prima volta dal 17 febbraio 2019 a Willingen. Il nativo di Bressanone, nonostante condizioni meteo complessivamente sfavorevoli per il suo sistema di salto (tutta la serie è stata caratterizzata dal forte vento alle spalle), si è difeso egregiamente portando a casa la qualificazione in 45ma piazza con 71.4 punti e 99 metri.