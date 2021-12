Jan Hoerl si conferma in grande forma a Wisla e, dopo aver firmato il miglior punteggio in qualificazione, trionfa nella quinta competizione individuale stagionale salendo per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio nella Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile. Il 23enne austriaco ha vinto con merito la gara odierna sul Large Hill polacco, ottenendo lo score più alto del lotto in entrambe le serie e rifilando 6.7 punti al primo degli inseguitori, il norvegese Marius Lindvik. Quest’ultimo è stato in grado di scavalcare nella seconda parte della competizione il fenomenale austriaco Stefan Kraft, incapace di esprimersi al top del potenziale e costretto ad accontentarsi di un comunque positivo terzo posto a 8.3 punti dalla vetta.

La prima volta di Hoerl! Il salto vincente dell'austriaco

Ad

Ai piedi del podio il pettorale giallo tedesco Karl Geiger, autore di una bella rimonta dopo aver chiuso settimo la prima serie, confermandosi così sempre più leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Stabile in quinta piazza in entrambe le serie un altro teutonico, Markus Eisenbichler, che ha preceduto lo sloveno Cene Prevc ed il tedesco Pius Paschke. Miglior risultato in carriera nel circuito maggiore per lo sloveno Lovro Kos, bravo a sfruttare nel migliore dei modi condizioni meteo favorevoli nella seconda manche che lo hanno proiettato addirittura in ottava posizione dopo il 20° posto di metà gara.

Salto Con Gli Sci "Una delizia per gli occhi!" Super salto di Marita Kramer UN' ORA FA

Anche i migliori sbagliano: ecco il salto di Granerud a Wisla

Wisla Hörl: "Trampolito preparato benissimo nonostante la caduta in allenamento" 3 ORE FA