Trionfo tedesco nella prima tappa di Coppa del Mondo a Nizhny Tagil in Russia. Gara da “roulette russa” ma alla fine i valori vengono tutto sommato rispettati con Karl Geiger che indovina un secondo salto da favola, Ryoyu Kobayashi che si conferma in grandissima forma con due salti di altissima qualità e Halvor Egner Granerud che mastica amaro perchè aveva sognato di poter partire con un successo dopo il primo salto ma nella seconda prova non è riuscito ad essere all’altezza dei due rivali, dovendo accontentarsi del terzo gradino del podio.

La lotteria del vento premia il giapponese Nakamura, bravissimo a sfruttare la folata giusta, mentre troglie prima e restituisce poi al polacco Kamil Stoch che, dal ventesimo posto della prima prova, risale fino al quinto grazie ad una spinta del vento nella seconda. Vittime di Eolo, invece, gli austriaci Huber e Hoerl che si illudono nella prima parte di gara per poi crollare nella seconda e il polacco Piotr Zyla che, addirittura, deve fare a meno della qualificazione alla seconda parte di gara a causa di una folata alle spalle durante il suo primo salto. Karl Geiger con un grande secondo salto si impone al debutto stagionale con 252.6 punti, secondo posto per il giapponese Ryoyu Kobayashi con 243.7, terza piazza per il norvegese Granerud, non particolarmente efficace nel secondo salto, che chiude con 239.7. A completare la top ten: Nakamura (Jpn), Stoch (Pol) che completa una grande rimonta, Eisenbichler (Aut), Lanisek (Slo), Prevc (Slo), Johansson (Nor), Sato (Jpn)

Anche la prima parte di gara era stata condizionata dal vento e dal meteo instabile. Un pizzico di fortuna, oltre che una grande capacità di mantenere quota nel finale, sono state decisive per il norvegese Halvor Egner Granerud che era volato in testa alla classifica con un salto da 133 metri per un punteggio di 127.5. In seconda posizione, a distanza ravvicinata rispetto al norvegese, si è piazzato il tedesco Karl Geiger che si conferma in gran forma con un salto da 134.5 metri, supportato però da un vento ancora più favorevole che significa un punteggio di 126.8. Terza piazza per il giapponese Ryoyu Kobayashi che arriva a 128 metri e totalizza 121.6 punti. A seguire Johansson (Nor), Huber (Aut), Nakamura (Jpn), Hoerl (Aut), Kubacki (Pol), Lanisek (Slo), Eisenbichler (Ger). Vittime del vento ballerino i due polacchi Stoch (ventesimo) e Zyla, addirittura fuori dai primi 30 e out dalla seconda manche.

Parte di quello che aveva dato nella prima parte di gara, il vento lo ha tolto, soprattutto agli austriaci, nella seconda. Hoerl e Huber trovano le condizioni peggiori in assoluto e crollano in classifica. Stoch, invece, penalizzato nella prima prova, risale di ben 15 posizioni e si insedia al quinto posto. Bravo Nakamura a sfruttare una folata frontale al momento dello stacco che gli permette di inserirsi ai piedi del podio. Bravissimi Kobayashi prima e Geiger poi a galleggiare nell’aria al momento decisivo della gara, mentre Granerud non riesce ad essere all’altezza dei rivali e si deve accontentare del terzo gradino del podio con tanta voglia di rifarsi già da domani quando si tornerà a gareggiare per la seconda prova di Coppa del Mondo.

