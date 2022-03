Nella prima gara nella storia di Coppa del Mondo sul trampolino di Oberhof, in Germania, è la slovena Ursa Bogataj a centrare il successo, precedendo la connazionale Nika Kriznar e la tedesca Katharina Althaus.

Continua il momento d’oro della saltatrice slovena, che centra il secondo successo individuale in stagione in Coppa, a cui va aggiunto lo straordinario oro olimpico di Pechino. Contestualmente, con il sesto posto odierno, l’austriaca Marita Kramer ha messo la parola “fine” sulla lotta per la Sfera di Cristallo, prendendosi una piccola rivincita dopo la beffa dei Giochi Olimpici, saltati per una positività al Covid.

La 20enne di Apeldoorn arrivava con un vantaggio già piuttosto corposo sulla seconda della generale Nika Kriznar ed ha approfittato della cancellazione delle ultime due tappe previste dal calendario perché in territorio russo. Kramer succede proprio a Kriznar nell’albo d’oro della Coppa del Mondo, costruendo il suo successo soprattutto nella prima parte della stagione, in cui è stata assoluta dominatrice.

Poche sorprese e pochi stravolgimenti nella seconda manche odierna, in cui vengono sostanzialmente mantenute le posizioni della prima. Bogataj e Kriznar confezionano la doppietta slovena, Althaus trova l’ottavo podio stagionale. L’unica a guadagnare posizioni è la giapponese Sara Takanashi, che conclude quarta a dieci punti dal podio, 26ma piazza per l’azzurra Jessica Malsiner, mantenendo la posizione della prima manche.

