Halvor Egner Granerud è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato la federazione norvegese in un comunicato stampa nella giornata odierna. Questo significa che il Mondiale dello scandinavo, autentico dominatore della stagione di Coppa del Mondo, è già finito. “Ho sintomi lievi, non ho grossi problemi” ha dichiarato il ventiquattrenne, aggiungendo solo “di essere molto triste per la situazione”. Al momento non è ancora chiaro quali conseguenze potrebbe avere questa positività sul resto della Norvegia. È altamente probabile che altri rappresentanti della squadra debbano essere messi in quarantena, ma attualmente non è dato a sapersi chi. Si attendono novità da parte della federazione stessa, anche perché domani è programmata la qualificazione alla gara individuale su trampolino grande.