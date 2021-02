Pessime notizie in casa Italia ad Oberstdorf, nell’ambito dei Campionati Mondiali 2021 di sci nordico in corso di svolgimento fino a domenica 7 marzo. Finisce qui infatti la rassegna iridata per le sorelle Malsiner , uniche rappresentanti del Bel Paese nel salto con gli sci femminile, a causa della positività al Covid-19 da parte di Jessica . La diciottenne gardenese, reduce da uno splendido 15° posto ottenuto su Normal Hill al suo primo Mondiale Senior, ha comunicato sui social di dover concludere anzitempo la manifestazione dopo essere risultata positiva al Coronavirus.

Epilogo davvero amaro anche per Lara (18ma nella prima competizione del suo Mondiale), costretta ad affrontare un periodo di quarantena come la sorella minore nonostante l’esito negativo degli ultimi tre tamponi effettuati. A questo punto l’Italia (a meno di clamorosi colpi di scena) non prenderà parte alla prova a squadre mista di domani e alla gara individuale femminile su Large Hill, in programma mercoledì 3 marzo.