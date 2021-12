Stefan Kraft interrompe un digiuno lungo quasi due anni e torna sul gradino più alto in una competizione individuale del circuito maggiore, imponendosi in gara-1 sul trampolino grande (HS140) di Klingenthal in occasione della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2021-2022.

Il 28enne austriaco, al successo n.22 della carriera, ha fatto valere le sue qualità aerodinamiche in fase di volo ottenendo il miglior punteggio nella prima serie e poi difendendo il vantaggio accumulato con un secondo salto solido, che gli consente di trionfare rifilando 5 punti ai primi inseguitori.

Ad

Sul podio insieme a Kraft il redivivo norvegese Halvor Egner Granerud, reduce da tre gare consecutive fuori dalla zona punti, che si è inserito in seconda piazza precedendo di un solo decimo il fuoriclasse polacco Kamil Stoch. Quarta posizione ex aequo per i tedeschi Karl Geiger (sempre leader della generale a +99 su Kraft) e Markus Eisenbichler, che chiudono con lo stesso score pagando 4 punti dalla top3.

Salto Con Gli Sci Kraft spettacolare, vittoria a Klingenthal 39 MINUTI FA

Da segnalare la splendida rimonta di un altro teutonico, Andreas Wellinger, capace di rimontare ben 11 posizioni nella seconda serie dopo il 17° posto di metà gara. Discreta prestazione in casa Italia per Giovanni Bresadola, 41° e fuori dalla zona punti senza riuscire a sprigionare tutto il suo potenziale.

Kraft spettacolare, vittoria a Klingenthal

Klingenthal Klingenthal, Marita Kramer domina in entrambi i salti 5 ORE FA