Kamil Stoch scrive un’altra pagina indelebile della storia del salto con gli sci e porta a casa per la terza volta in carriera la Tournée dei 4 Trampolini, diventando il primo atleta di sempre a conquistare l’Aquila d’Oro in due occasioni dopo aver superato i trent’anni. Il fuoriclasse polacco classe 1987, campione olimpico in carica su Large Hill, ha dominato la competizione odierna stampando il miglior punteggio in entrambe le serie (come a Innsbruck tre giorni fa) e raggiungendo quota tre successi complessivi in quel di Bischofshofen. Stoch oggi non ha fatto la differenza solo con le valutazioni dei giudici, come avvenuto in più di un’occasione nel corso della Tournée, dimostrandosi semplicemente il più forte del lotto in questo contesto di gara e rifilando 20.3 punti di distacco al secondo classificato, il norvegese Marius Lindvik.