Sabato trionfale in quel di Titisee-Neustadt per Karl Geiger, che porta a casa il terzo successo della stagioneriportandosi inoltre al comando della classifica generale nella Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2021-2022. Nella prima delle due competizioni individuali in programma questo weekend sul Large Hill HS142 teutonico, il 28enne di Oberstdorf si è dimostrato complessivamente il più solido grazie ad un ottimo primo salto e ad una seconda prova strepitosa. Geiger, secondo a metà gara con 3.6 punti di ritardo dal leader, ha sfruttato al meglio condizioni meteo favorevoli, inventandosi un numero pazzesco e facendo la differenza rispetto a tutti i suoi avversari diretti in termini di misura (141 metri) e stile (19.5 di media).

Salto regale di Geiger, torna a vincere "in casa"

Ad

Dodicesima vittoria della carriera nel circuito maggiore per il tedesco classe 1993, che ha preceduto sul podio odierno lo sloveno Anze Lanisek (staccato di 5.2 punti dopo aver firmato il miglior punteggio nella prima serie) ed il compagno di squadra Markus Eisenbichler (in rimonta, da 5° a 3° con 14.4 punti di distacco). Ottima rimonta per il migliore dei norvegesi, Halvor Egner Granerud, bravissimo a risalire fino al quarto posto (a poco più di un punto dal podio) dopo aver chiuso undicesimo la prima manche. Quinta piazza conclusiva per il grande deluso di giornata Ryoyu Kobayashi, che perde il pettorale giallo facendosi scavalcare da Geiger nella generale per 11 punti.

Titisee-Neustadt Salto regale di Geiger, torna a vincere "in casa" UN' ORA FA

Gara negativa purtroppo in chiave azzurra per Giovanni Bresadola, unico atleta italiano qualificato, autore di un salto pessimo (49° posto) che gli ha precluso ogni chance di accesso alla seconda serie e di conseguenza alla zona punti.

Sport explainer: alla scoperta del salto con gli sci

Zakopane Salto da manuale di Lindvik, gran vittoria a Zakopane 16/01/2022 A 17:23