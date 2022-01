Niente da fare in quel di Innsbruck, che avrebbe dovuto ospitare quest’oggi la terza competizione della Tournée dei 4 Trampolini 2022. Il maltempo ha costretto infatti gli organizzatori a cancellare la gara odierna, dopo una lunga serie di rinvii, modificando così anche il calendario dei prossimi giorni.

Troppo forti le raffiche di vento che attraversavano per lo più trasversalmente il trampolino austriaco, non consentendo di fatto lo svolgimento di una gara regolare ed in sicurezza. La giuria ha provato a temporeggiare, aspettando fino alle ore 15.00 (ultimo orario utile per cominciare la prima serie) per un eventuale miglioramento delle condizioni meteo che non è mai arrivato.

A questo punto la terza gara della Tournée si recupererà nella giornata di domani sempre con il sistema KO (tenendo in considerazione i risultati delle qualificazioni di ieri) sul trampolino HS142 di Bischofshofen, che ospiterà così le ultime due tappe del 70° Vierschanzentournee.

Ricordiamo che il giapponese Ryoyu Kobayashi è leader nella classifica generale del Torneo con un vantaggio di 13.2 punti sul norvegese Marius Lindvik, 17.7 sullo sloveno Lovro Kos e 21.1 sul tedesco Markus Eisenbichler quando mancano quattro salti ufficiali di gara al termine della manifestazione.

