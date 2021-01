Prestazione superlativa e prova di forza impressionante da parte di Kamil Stoch , che domina in quel di Innsbruck portando a casa il 37° successo in Coppa del Mondo e soprattutto ipotecando il trionfo finale nella Tournée dei 4 Trampolini 2020-2021 . Il 33enne fuoriclasse polacco, alla seconda affermazione nel circuito maggiore sul Large Hill tirolese, conquista così la prima vittoria stagionale e fa un grandissimo passo avanti in ottica Aquila d’Oro grazie alle difficoltà odierne di Halvor Egner Granerud (oggi 15°) e Karl Geiger (16°), i quali occupavano rispettivamente la prima e la seconda piazza dopo le due tappe tedesche della 69ma Vierschanzentournee. Stoch è stato praticamente perfetto in entrambi i salti ufficiali di gara, facendo la differenza con la misura e soprattutto con lo stile, fattore spesso e volentieri determinante sul trampolino HS128 di Innsbruck.

Il nativo di Zakopane ha stampato il miglior punteggio sia nella prima che nella seconda serie, rifilando di conseguenza distacchi molto importanti nei confronti del resto della concorrenza a partire dallo sloveno Anze Lanisek, comunque ottimo 2° a 12 punti dalla vetta. Terza posizione di giornata a 13.3 punti dal compagno di squadra per il polacco Dawid Kubacki, che risale in piazza d’onore nella Tournée con 15.2 punti da recuperare a Stoch in vista di Bischofshofen per provare a replicare il successo della passata edizione. Grandissima prova di squadra da parte della Polonia, che ne inserisce tre nei migliori quattro con la quarta posizione odierna di Piotr Zyla, autore di due salti estremamente solidi in linea con Kubacki. Da registrare anche la fantastica rimonta del giapponese Yukiya Sato, da 17° a 5° con un secondo salto inferiore solamente a quello di Stoch, mentre il 6° posto odierno del tedesco Markus Eisenbichler non è sufficiente per rientrare in lotta per la vittoria della manifestazione. Giornata da dimenticare per il norvegese Halvor Egner Granerud, favorito della vigilia e vincitore delle qualificazioni, che ha pagato a caro prezzo una velocità di stacco davvero troppo bassa per poter tenere il passo dei migliori specialmente nella prima serie, mentre il teutonico Karl Geiger ha bucato completamente il primo salto perdendo di conseguenza troppo terreno rispetto ai primi del lotto. Adesso, nella classifica generale della Tournée, Granerud è 3° a 20.6 punti dal leader e Geiger si trova in quarta piazza a 24.7 punti da Stoch.