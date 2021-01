Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci - Il salto di Eisenbichler: il padrone di casa completa il podio

SALTO CON GLI SCI - Non poteva e non doveva deludere i suoi in quel di Willingen, e Markus Eisenbichler riesce a piazzare il 3° miglior salto (143 metri) portandosi a casa un buon podio con 132.9 punti complessivi dietro a Granerud e Zyla.

