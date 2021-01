Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci - "Li ha asfaltati tutti": Granerud vince anche a Willingen e ipoteca la Coppa

SALTO CON GLI SCI - Ennesimo successo di Halvor Egner Granerud che trova l'ottava vittoria in Coppa del Mondo in stagione, facendo segnare anche il record di vittorie per la Norvegia in una singola annata. Asfaltati tutti i rivali ed è così ipotecata anche la classifica generale.

00:02:02, 17 Visualizzazioni, 25 minuti fa