Salto Con Gli Sci

Coppa del mondo: Slovenia padrona nella prova mista a squadre. Guarda il video del salto di Lanisek

COPPA DEL MONDO - La Slovenia domina in lungo e in largo la prova mista a squadre di Willingen e porta a casa il primo successo della sua storia in questo format nella Coppa del Mondo di salto con gli sci, avvicinandosi così nel migliore dei modi verso i Giochi Olimpici di Pechino 2022. Piazza d'onore per la Norvegia.

00:01:15, 15 minuti fa