Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci - Hörl: "Trampolito preparato benissimo nonostante la caduta in allenamento"

SALTO CON GLI SCI - Prima vittoria per Hörl che è felicissimo per questo primo successo a Wisla. E dire che non era arrivato nelle condizioni migliori a questo trampolino dopo i problemi in allenamento.

00:00:37, 6 minuti fa