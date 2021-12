Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci, Vaskul, che rischio! Si sbilancia e cade dopo l'atterraggio

WISLA - L'ucraino Vaskul rischia grosso nelle qualificazioni, cadendo in atterragio dal salto. Per fortuna non ci sono conseguenze e l'atleta si rialza quasi subito.

00:00:48, un' ora fa