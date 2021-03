Salto Con Gli Sci

Mondiali salto con gli sci - Oberstdorf: Kobayashi, brutta caduta ma non doveva partire

SALTO CON GLI SCI - Brutta caduta per Kobayashi con rischio per la sua incolumità in condizioni davvero estreme. La domanda è: perché dare il semaforo verde?

