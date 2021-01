Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci Zakopane: Austria al primo posto, beffata la Polonia, Italia out

SALTO CON GLI SCI - L’Austria vince per la prima volta a Zakopane in una gara a squadra in chiave Coppa del Mondo. E lo fa andando a ribaltare la situazione con la Polonia padrona di casa.

