Scacchi

Scacchi, Wesley So vince il Chessable Masters 2021: il torneo in 170"

Il campione statunitense di scacchi Wesley So è tornato in rimonta nell'ultimo giorno del Chessable Masters per sconfiggere Liem Quang Le e rivendicare un terzo titolo record al Meltwater Champions Chess Tour.

00:02:45, un' ora fa