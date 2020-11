Siamo nel Kentucky, stato famoso per i cavalli – Lexington, luogo in cui è ambientata la storia, è nota come la capitale mondiale – il bourbon e la pallacanestro collegiale egregiamente rappresentata nel corso delle decadi dai Wildcats ; ma, evidentemente, anche un feudo degli scacchi se è vero che lo scrittore statunitense Walter Tevis nel 1983 ha ambientato nel Bluegrass State le gesta della ragazza prodigio Beth Harmon . Iniziata al gioco dal custode del suo orfanotrofio – un’austera struttura in cui si dispensavano tranquillanti come fossero caramelle – l’orfana di madre Beth arriverà a contendere il titolo mondiale di scacchi al grande maestro russo Borzov dopo aver umiliato una sfilza di quotatissimi interpreti (tutti maschi, ça va sans dire ). Vicissitudini sentimentali, problemi di dipendenza e guerra fredda U.S.A.-U.R.S.S. contribuiscono a comporre un mosaico dove tutti i tasselli s'incastrano alla perfezione : 37 anni dopo il romanzo, la Regina degli Scacchi rivive sul piccolo schermo.

Il gioco degli scacchi è quasi sempre al centro dalla scena: i protagonisti, tanto per intenderci, quando non giocano parlano delle mosse da riprodurre in partita oppure delle imprese dei grandi maestri del passato. La serie, dunque, non poteva certo trascurare l’aspetto sportivo e proprio per questo motivo il regista Scott Franck ha arruolato il mito Garry Kasparov e il campionissimo Bruce Pandolfini come consulenti sul set. Se Beth Harmon è un personaggio di fantasia (con appurati riferimenti autobiografici a Tevis), le sue partite sono invece basate su storici incontri di scacchi; e poi questa scelta può anche essere interpretata come un omaggio alle 37 giocatrici ad aver ottenuto il titolo di grande maestro internazionale.