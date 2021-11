La Federazione Internazionale di Scherma (FIE) è l'organo di governo mondiale dello sport della scherma. La sua sede è a Losanna, Svizzera, e la Federazione ha 155 federazioni affiliate che rappresentano lo sport in tutto il mondo. La missione della FIE è di promuovere lo sviluppo della scherma in tutto il mondo, e di educare le persone ai valori inerenti a questo sport.

Il Congresso elettivo doveva inizialmente svolgersi l’anno scorso a Mosca, ma è stato rinviato - e la sede spostata - a causa della pandemia di COVID-19. Questo Congresso elettivo è servito ai delegati per eleggere i membri del Comitato Esecutivo della FIE e di varie Commissioni della FIE che resteranno in carica fino al 2024.

Ad

La grande novità di questo Congresso è stata la rielezione di Alisher Usmanov come presidente della Federazione Internazionale di Scherma (FIE). Usmanov è stato eletto per la prima volta come presidente della FIE nel 2008, prima di essere rieletto nel 2012 e nel 2016, e nella campagna di quest'anno senza oppositori.

Scherma Scherma, torna Stefano Cerioni: "Scommetto su Errigo" 17/09/2021 A 10:09

L'ex schermidore di sciabola è stato presidente della Federazione russa di scherma e della Confederazione europea di scherma, ed è stato un sostenitore finanziario di lunga data della FIE.

Sebbene la scherma sia uno sport olimpico dal 1896, le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state viste come un grande successo per questa disciplina. Quei giochi hanno ospitato 12 eventi di scherma, ed è stata la prima volta nella storia olimpica che sia i tornei a squadra che gli eventi individuali sono stati svolti in tutte e tre le armi (fioretto, spada e sciabola) per uomini e donne.

La FIE, guidata dal signor Usmanov, è stata la chiave di questo successo - e lui prevede una continua crescita di questo sport. Al Congresso ha affermato: "Sono assolutamente fiducioso sul futuro luminoso della scherma, anche perché oggi abbiamo migliaia di juniores e cadetti, allenatori professionisti e campioni esperti, arbitri, dipendenti della FIE e delle federazioni associate e volontari che amano e fanno progredire il nostro sport".

Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ha elogiato Usmanov per la sua rielezione, commentando: "Mi congratulo con il mio amico Alisher Usmanov per la sua rielezione a presidente della FIE. Il signor Usmanov è stato determinante nello sviluppo della scherma in tutto il mondo, e sono fiducioso che sotto la sua guida, questo meraviglioso sport olimpico continuerà il suo ulteriore sviluppo".

Usmanov rimarrà in carica alla FIE fino al termine del suo mandato nel 2024.

Scherma Torna Stefano Cerioni, è il nuovo ct del fioretto 16/09/2021 A 17:34