In un'intervista esclusiva a Eurosport la campionessa azzurra, plurimedagliata ai Giochi paralimpici di Rio 2016, racconta il proprio sconcerto per l'omicidio di George Floyd: "Dagli Usa immagini inconcepibili per una società civile come la nostra". E sugli haters del web: "Bisogna combatterli con coraggio e positività, per dimostrare loro che è inutile vivere prendendo in giro gli altri".

L'omicidio George Floyd, il razzismo nello sport e nella vita di tutti i giorni. Ma anche il suo rapporto con gli haters del web e il suo modo di combatterli. In un'intervista esclusiva a Eurosport la campionessa di scherma Bebe Vio, medaglia d'oro nel fioretto individuale ai Giochi paralimpici di Rio 2016, urla a gran voce il suo no a qualsiasi forma di discriminazione e odio.

Bebe Vio, stiamo vivendo un periodo particolare in tutto il mondo. Prima la pandemia di Covid-19 e ora i fatti che stanno investendo gli Stati Uniti dopo la tragica morte di George Floyd. Molti sportivi si sono apertamente schierati a favore della lotta contro la discriminazione razziale: tu che idea ti sei fatta?

"Le immagini che abbiamo visto arrivare dagli Stati Uniti fanno rabbrividire e sono davvero inconcepibili in una società civile come la nostra ma come anche, agli inizi della diffusione del Covid-19, il grande terrore che i cinesi fossero i portatori del virus... e magari non tornavano in Cina da anni! Purtroppo le barriere mentali molto spesso sono ancora troppo radicate, portando così ad aumentare l'odio e la diffidenza nei confronti di chi è 'diverso' da noi. Io credo che però siamo tutti diversi gli uni dagli altri, non c'è un 'diverso' e un 'uguale'. Ognuno di noi ha delle caratteristiche che lo rendono unico ma non per questo diverso".

Nel corso della tua carriera sportiva hai mai assistito a episodi di razzismo nei confronti di qualche tuo collega o amico? In generale da cosa ritieni abbiano origine i casi di razzismo nello sport, un mondo che per sua stessa natura dovrebbe unire e non dividere?

"Non ho mai assistito direttamente a episodi di razzismo ma ben ricordo le polemiche che si erano scatenate nel 2018 con la vittoria della medaglia d'oro nella staffetta da parte della squadra italiana femminile ai Giochi del Mediterraneo. Le polemiche si erano scaturite dal fatto che le atlete erano di colore ma rappresentavano l'Italia. Credo che già da qui si possa capire quanto la chiusura mentale sia ancora troppo forte anche in un ambito come lo sport e il colore della pelle sia più importante delle vere capacità delle persone".

La tua, sia a livello professionale che di vita, è una storia di talento, coraggio e determinazione. Eppure anche tu in passato sei stata vittima di episodi di bullismo sul web. Cosa hai provato in quelle occasioni?

"Ovviamente non mi ha fatto piacere ma non ci ho dato troppo peso perché chi si crede forte nascondendosi dietro uno schermo e una tastiera, non avendo il coraggio di farsi vedere, è una persona davvero triste".

Di fronte a quegli episodi hai sempre reagito con il sorriso e con l'autoironia, caratteristiche che fanno di te una campionessa amata a 360 gradi: pensi che sia il modo più giusto per rispondere all'odio?

"Assolutamente sì! In certe situazioni bisogna rispondere con coraggio e positività per dimostrare a questi 'haters' quanto sia inutile vivere prendendo in giro gli altri! Voglio portare un messaggio di forza a tutte le persone, ma soprattutto ai giovani, che si sono sentite giudicate e prese in giro da chi non aveva nient'altro di meglio da fare che sminuire gli altri".

Ti sei mai sentita discriminata solo perché donna? Più in generale, credi che dal punto di vista della parità di genere occorrano prese di posizione più forti anche nello sport? Si stanno registrando passi avanti?

"Non mi sono mai sentita discriminata in quanto donna ma credo che la parità di genere, da un punto di vista generale, sia ancora abbastanza lontana. Si stanno muovendo i primi passi in avanti ma di strada ce n'è ancora da fare. Un piccolo esempio l'abbiamo avuto tutti sotto gli occhi, proprio lo scorso anno, quando le ragazze della Nazionale di calcio, considerate ancora non professioniste, si sono qualificate ai Mondiali, al contrario dei loro colleghi maschi. Ci sono state molte critiche soprattutto da parte del mondo maschile ma loro, a testa alta, hanno dimostrato tutto il loro valore!".

Quale ritieni che sia il ruolo dei media nel contrasto alle forme di razzismo e discriminazione? Secondo te è più corretto denunciarle e amplificarle o credi che a volte sarebbe meglio ignorarle?

"Secondo me è di fondamentale importanza denunciare perché in questo modo si può aiutare chi ha meno coraggio. Non bisogna però amplificare, nel senso di dare troppo visibilità, a certi episodi per evitare di dare importanza a chi non ne merita proprio per niente".

Quanto è importante trasmettere messaggi e valori inclusivi tra gli atleti più giovani? Da questo punto di vista nello sport si fa abbastanza o servirebbe qualcosa di più e di diverso?

"È molto importante e in questo la scherma ne è stata la capofila essendo stata tra le prime Federazioni che hanno iniziato a organizzare allenamenti e gare integrati tra atleti olimpici e paralimpici. Anche in quest'ambito sportivo, però, di strada da fare ce n'è ancora anche se stanno già facendo molto i due Presidenti di CIP e CONI, Luca Pancalli e Giovanni Malagò. Stanno lavorando in un'ottica d'integrazione dello sport che è quello che vorrei ottenere io da grande".

Hai una bella famiglia, unitissima, che ti ha sempre sostenuto e aiutato. Quanto è importante avere una famiglia così alle spalle e qual è la parte più importante che hanno avuto i tuoi genitori?

"È fondamentale avere una famiglia che ti sostiene e ti supporta, senza di loro non avrei raggiunto tutti gli obiettivi conquistati finora! I miei genitori sono uno dei più importanti punti fermi della mia vita! Nel 2009, dopo la mia malattia, insieme a loro abbiamo creato art4sport, un'Associazione ONLUS che punta a migliorare la vita di bambini e ragazzi portatori di protesi di arto. Hanno voluto creare qualcosa non solo per me ma per tutti i bambini e i ragazzi che si trovavano nella mia situazione. È stata una grande sfida ma oggi in Associazione siamo in 35, un gran bel gruppo!".

