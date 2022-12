Subito Alice Volpi . La fiorettista azzurra dà il via alla sua stagione di Coppa del Mondo con un successo imperiale nella tappa di Belgrado. Vittoria mai in discussione, ottenuta dominando quasi ogni assalto lungo il cammino verso la finale. Paradossalmente l’incontro che più l'ha messa in difficoltà è stato quello dei trentaduesimi di finale, contro l'insidiosa ma sicuramente meno quotata Sena Hong, in cui ha avuto la meglio per 15-12. Poi il secondo assalto piuttosto teso, per quanto sempre condotto, contro la giapponese Takeyama Yuzuha.

Da quel momento in poi Volpi è stata semplicemente inattaccabile, in un tabellone che le ha posto di fronte tra compagne di Nazionale: 15-6 rifilato ad Elena Tangherlini, stesso punteggio con cui ha dominato il quarto di finale contro Erica Cipressa. Nessuna speranza lasciata anche a Francesca Palumbo, arrivata comunque a un ottimo terzo posto grazie alla sua semifinale, prima di dominare in lungo e in largo la finale contro la tedesca Leonie Ebert. Dopo essere stata sotto per 6-3, l’azzurra ha infilato un parziale di dodici stoccate consecutive per centrare la sesta vittoria in Coppa del Mondo.

Alice Volpi: "Quando metto la maschera, non ce n'è per nessuno. Perchè la scherma è amore"

