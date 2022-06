Scherma

Europei - Daniele Garozzo vince l'oro nel fioretto: battuto Marini nel derby italiano. Rivivi il finale

EUROPEI DI SCHERMA - È grande Italia nel fioretto maschile, con 1°, 2° e 3° tutti italiani. Avola prende il bronzo, poi Garozzo e Marini si affrontavano per la medaglia d'oro, conquistata per 15-9 da Daniele Garozzo. 4° medaglia europea individuale per il classe '92, la seconda medaglia d'oro dopo quella di Tbilisi nel 2017.

00:01:03, 2 ore fa