Italia ha festeggiato alla grande nel fioretto maschile, Rossella Fiamingo e il bronzo di Mara Navarria che era stata eliminata proprio in semifinale dalla Fiamingo. L'oro va all'ucraina Vlada Kharkova che vince la finalissima per 15-11. Per la catanese è comunque la seconda medaglia europea individuale dopo l'argento conquistato già a Montreux 2015.

La Fiamingo ci ha provato, anche se la Kharkova ha sempre tenuto un vantaggio. La catanese si è avvicinata sul 10-9, ma in quel momento l'ucraina ha piazzato la stoccata decisiva che le è valso l'allungo per la vittoria. Fiamingo che aveva battuto Maria Navarria in una sfida terminata al minuto supplementare col risultato di 7-6, con la friulana che si è così presa il bronzo insieme alla Swatowska-Wenglarczyk. La schermitrice polacca che, in giornata, aveva eliminato prima Alberta Santuccio (15-13) poi Federica Isola (15-18).

