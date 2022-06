Scherma

Europei di Scherma - Risuona l'inno di Mameli ad Antalya: rivivi la premiazione di Garozzo

EUROPEI - Festeggia sul podio Daniele Garozzo che conquista la medaglia d'oro agli Europei di Antalya dopo il successo contro Marini in finale, nel derby tutto italiano. Per Garozzo è la quinta medaglia europea individuale, la seconda d'oro dopo quella vinta nel 2017 in Georgia.

00:01:22, 2 ore fa