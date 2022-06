Scherma

Europei di Scherma - Rossella Fiamingo si arrende alla Kharkova: è argento, rivivi il finale

EUROPEI - Dopo l'argento a Montreux 2015, Rossella Fiamingo puntava a conquistare finalmente la medaglia d'oro agli Europei che le mancava. L'atleta siciliana, però, è stata sconfitta in finale dall'ucraina Kharkova che si è dimostrata più pimpante fin dalla prima stoccata. Arriva comunque un importante argento per la Fiamingo, il secondo in carriera.

