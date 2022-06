Scherma

Europei di Scherma - Rossella Gregorio con l'argento al collo: rivivi il podio

EUROPEI - Non è arrivata la medaglia d'oro che cercava, ma c'è un bell'argento per Rossella Gregorio che bissa l'agento che già aveva conquistato nel 2017 in Georgia. È la nona medaglia azzurra in questa rassegna continentale che si disputa ad Antalya in Turchia.

