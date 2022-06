L'Italia festeggia. Non solo il successo di Daniele Garozzo che torna sul tetto d'Europa a 5 anni dall'ultima volta, ma è finalmente una grande Italia con ben tre azzurri sul podio del fioretto maschile. Il siciliano si mette l'oro al collo ad Antalya, come 5 anni fa a Tbilisi, in Georgia, nel 2017. Altro sigillo per il classe '92 che centra così la quinta medaglia continentale individuale della sua carriera e torna a trionfare dopo l'argento di un anno fa alle Olimpiadi.

Garozzo ha vinto, come detto, una finale tutta italiana, battendo nel derby comunque un bravissimo Tommaso Marini, un classe 2000 alla prima rassegna di questo peso in carriera, ma che centra un argento importante a consacrare una stagione di Coppa del Mondo ad altissimi livelli. Finisce 15-9 per Garozzo, in una gara anche con una certa suspense. Dopo il buon impatto del siciliano (9-4), Marini aveva riaperto tutto con un parziale di 4-0 (9-8). Poi il più esperto dei contendenti, ha ripreso a macinare con un contro break di 4-0. Al primo match point, poi, il punto vincente che vale il titolo europeo.

La giornata diventa più ricca, considerando anche il bronzo di Giorgio Avola, quinta medaglia della sua carriera a livello europeo, con l'altro siciliano che si è arreso solo a Garozzo in semifinale col punteggio di 15-10. Peccato invece per Alessio Foconi, anche lui avrebbe potuto centrare il bronzo, ma è stato sconfitto per 15-13 da Maximilien Chastanet in un incontro molto combattuto.

