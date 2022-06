Scherma

Europei - Due italiane sul podio nel fioretto: Alice Volpi 3a, Arianna Errigo 2a

EUROPEI - Due italiane sul podio nel fioretto femminile, anche se sul gradino più alto c'è la giovane tedesca Ebert. La 22enne ha battuto la nostra Arianna Errigo che centra la sua 7a medaglia individuale in una rassegna continentale, anche se sperava di diventare campionessa d'Europa per la terza volta in carriera. Al 3° posto l'altra italiana Alice Volpi, alla sua 4a medaglia agli Europei.

