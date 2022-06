Scherma

Europei - Errigo, è argento nel fioretto: l'ultimo punto nella finale con Ebert

EUROPEI - Grande performance da parte di Arianna Errigo che giunge fino in finale nel fioretto femminile, ma è costretta ad arrendersi alla tedesca Ebert che vince 15-11. Primo titolo per la 22enne tedesca, per la Errigo è invece la 7a medaglia europea a livello continentale.

00:00:43, 2 ore fa