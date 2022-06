Scherma

Europei - Luca Curatoli si prende la medaglia d'argento: eccolo sul podio

EUROPEI - Nonostante un super percorso, Luca Curatoli si è poi dovuto arrendere nella finale della sciabola maschile contro il georgiano Sandro Bazadze. Per Curatoli comunque una medaglia d'argento in più al collo, la 7a in carriera in una rassegna continentale.

