Dopo il bronzo ottenuto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 , l'Italia fa la voce grossa - anzi, grossissima - agliin scena ad Antalya, dove si prende. Una prova di forza clamorosa per la squadra formata da(schierata ai quarti e in semifinale), che all'ultimo atto stende la Francia con un eloquente. Erano state proprio le transalpine a fermare la corsa delle azzurre in sede olimpica, vincendo la semifinale con un doloroso 45-43. Non sarà il palcoscenico a cinque cerchi, ma la soddisfazione resta enorme. MVP della finale è la classe 2001 Martina Favaretto - assente in Giappone - che nei suoi turni rifila alle avversarie dei parziali incredibili: 5-1 5-1 5-0. In precedenza l'Italia aveva battuto la Romania per 45-20 e la Germania per 45-23.