L'Italia non resta a secco ad! Dopo il podio mancato dagli spadisti, ci pensaa dare seguito alle medaglie vinte dalla spedizione azzurra nei giorni passati agliin Turchia. La 31enne campana si prendecon una cavalcata da applausi e fermata solo nella finalissima per l'oro dall'azera, che si impone con merito per 15-9.