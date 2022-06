Epilogo amarissimo per il quartetto di sciabolatori italiani. La prova a squadre odierna, valevole per gli Europei 2022 in corso di svolgimento ad Antalya, non sorride affatto ai colori azzurri: l’eliminazione sopraggiunge nella prima sfida giocata contro la modesta Turchia padrona di casa (37-45). Pur considerando l’assenza del vice campione olimpico Luigi Samele era lecito attendersi quantomeno l’approdo in semifinale. Qui Giovanni Repetti, Pietro Torre, Michele Gallo e Luca Curatoli avrebbero trovato l’Ucraina, vittoriosa sul filo di lana contro la Germania (45-44).

La Turchia è 51esima nel ranking mondiale

Ad

Avanza invece il contingente turco, addirittura 51esimo nel ranking mondiale (l’Italia occupa il quarto posto). Pesano le assenze tricolore: oltre a Samele, che ha provato in tutti i modi ad essere della partita, influisce il forfait di Enrico Berrè a causa di una lesione al crociato. I due schermidori in carriera hanno raccolto la bellezza di nove titoli tra Mondiali ed Europei (alcuni centrati in coabitazione), senza dimenticare l’argento olimpico nella prova a squadre di Tokyo. Insomma, è mancata l’esperienza dei veterani, ma ciò non giustifica il ko odierno: pur galvanizzati dall’atmosfera di casa i turchi hanno fatto affidamento sul numero 231 al mondo Muhammed Anasiz e sui giovanissimi Kerem Caglayan ed Aslan Tolga, entrambi classe 2005.

Europei Scherma Rossella Gregorio con l'argento al collo: rivivi il podio 17 ORE FA

Curatoli si prende la medaglia d'argento: eccolo sul podio

Europei Scherma Rossella Gregorio ko con la Bashta: c'è l'argento, rivivi il finale 18 ORE FA