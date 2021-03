Valentina Vezzali è in pole position per ricoprire il ruolo di Sottosegretario allo Sport del Governo presieduto da Mario Draghi. Con l'abolizione del Ministero dello Sport (che sotto il Governo Conte era in mano al ministro Spadafora), manca una figura di riferimento che faccia da tramite tra le istituzioni e il CONI e l'ex fiorettista sembra la principale candidata per questa importante carica, secondo quanto riporta corrieredellosport.it.

La jesina, che ha 47 anni, era già stata in politica: dal 2013 era stata deputata di Scelta Civica per l'Italia, il partito di Mario Monti, ed era rimasta in parlamento fino al 2018, passando però l'anno precedente al gruppo misto.

Come atleta non ha bisogni di presentazioni: leggenda della scherma mondiale, è una delle figure più medagliate a livello olimpico della storia d'Italia, con sei ori, un argento e due bronzi tra gare individuali e a squadre, senza contare tutti i risultati ottenuti ai Mondiali, agli Europei e in competizioni minori.

Da deputata, invece, si era distinta per la sua attività presente nell'ambito dello sport, dei diritti della donna, del welfare e dell'alimentazione, con 25 disegni di legge firmati all'attivo.

