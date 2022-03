Una grande Italia trionfa nella gara a squadre ad Atene, a conclusione della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile. Una prova super per le azzurre del CT Nicola Zanotti, sancita dalla vittoriosa rimonata in finale contro il Giappone: 45-43 per le azzurre e Tricolore sul gradino più alto del podio in terra greca.

Il quartetto composto da Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro è stato protagonista di una prestazione eccellente fin dalle prime battute. Sconfitta la Gran Bretagna nel tabellone da 16 con un netto 45-25, la formazione italiana nei quarti di finale ha lottato e prevalso contro l'Azerbaijan, ko con il punteggio di 45-42.

Entrato tra le "top 4" della gara, il team azzurro, guidato a fondo pedana dal Commissario tecnico Nicola Zanotti e dal maestro Andrea Aquili, ha approcciato con grinta e voglia di vincere la semifinale contro gli Stati Uniti, mettando tra sé e le avversarie un largo margine che ha poi consentito all'Italia di chiudere 45-37 e staccare il pass per la finale, raggiunta per la prima volta quest'anno in Coppa del Mondo.

Nel match per il titolo della Coupe Acropolis 2022 Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro hanno completato l'opera, ricucendo il gap iniziale e poi sorpassando il Giappone, fino al 45-42 finale che ha riportato l'Italia della sciabola femminile sul gradino più alto del podio nel circuito iridato a quasi due anni di distanza dall'ultimo successo che arrivò nel maggio del 2019 a Tunisi.

