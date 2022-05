Comunicato Stampa UNVS

Si svolgerà sabato 14 maggio con inizio alle ore 9.00 al Centro Congressi Palazzo delle Stelline di Milano la 61^ Assemblea Nazionale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, Associazione Benemerita del CONI.

Ad

I Delegati Regionali i Presidente delle oltre 130 Sezioni provenienti da tutta Italia sono chiamati ad approvare il bilancio ‘21 e quello di previsione ‘22.

Scherma A Madrid l’Italia maschile centra il terzo posto nella prova a squadre di sciabola 08/05/2022 A 15:01

Al Presidente prof.ssa Francesca Bardelli spetterà il compito di tracciare il bilancio dell’intensa attività dell’anno alle spalle, contraddistinta dall’organizzazione di decine di eventi e di oltre 35 Campionati Nazionali di tutte le discipline sportive, aperti ai Soci UNVS.

L’Assemblea di quest’anno assume particolare rilievo per la concomitanza con i 10 anni dalla scomparsa di Edoardo Mangiarotti, il più medagliato campione olimpico di tutti i tempi, che ha retto come Presidente l’UNVS per ben 39 anni.

Verrà ricordato dalla figlia Carola anch’essa olimpionica di scherma.

Scherma Azzurri da sogno in Coppa del Mondo: i fiorettisti fanno tripletta 30/04/2022 A 19:53