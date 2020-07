La FIE in supporto alla scherma mondiale: pronto 1 milione di dollari

Cifra record stabilita dalla FIE per aiutare il settore della scherma, duramente colpito dalla pandemia da Covid-19: aiuti straordinari per una somma totale pari a 1 milione di dollari.

Sappiamo che il 2020 doveva essere anno olimpico, ma così non è stato a causa della pandemia che ancora infuria in tutto il mondo. Il settore sportivo è dunque in grande crisi, con eventi saltati, introiti mancati e atleti che faticano anche solo a tenersi in allenamento.

In quest’ottica è fondamentale l’intervento delle federazioni internazionali: la FIE, Federazione Interazionale di Scherma, ha pertanto stabilito un intervento di sostegno economico massiccio, che prevede investimenti fino a 1 milione di dollari. Fortemente voluto dal Presidente della FIE, l’uzbeko Alisher Usmanov, il piano ha trovato il pieno sostegno del Comitato Esecutivo della federazione.

Sono quattro i punti fondamentali di questo deciso intervento:

1- Cancellazione della tassa annuale solitamente sostenuta dalle federazioni che fanno parte della FIE (compresa la nostra FIS, Federazione Italiana di Scherma), oltre allo speciale stanziamento di 3700 € a tutte le federazioni e confederazioni;

2- Cancellazione delle spese di organizzazione per le competizioni per le stagioni 2020-2021;

3- Sostegno finanziario per la partecipazione ai campionati di zona per un atleta del settore junior, per ogni federazione;

4- Speciale stanziamento per tutti i giudici nominati nella stagione 2019-20.

“Con spirito di solidarietà e unità, abbiamo deciso questo piano di supporto senza precedenti di 1 milione di franchi svizzeri” ha detto Usmanov, in occasione dell’annuncio del piano lo scorso 11 luglio, “per aiutare la nostra famiglia schermistica globale a superare questo difficile periodo”.

Insomma, si tratta di un intervento davvero globale da parte della FIE, per supportare in primo luogo le federazioni e le confederazioni di scherma, ma anche i singoli atleti e i giudici di questo meraviglioso sport. Come a dire, uniti supereremo anche questa prova.

