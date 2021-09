Matteo Tagliariol, campione olimpico di spada all'Olimpiade di Pechino 2008, lancia la raccolta fondi "One More Year: Be Part of My Team!" per poter affrontare la prossima stagione agonistica. "Se volete veramente aiutarmi a continuare un altro anno, anche un piccolo gesto può fare una grande differenza. Ogni anno ci sono da pagare: trasferte (viaggi, cibo, hotel), iscrizioni gare, cure mediche e fisioterapiche, staff".

Se volete veramente aiutarmi a continuare un altro anno, anche un piccolo gesto può fare una grande differenza

Tokyo 2020 Vezzali e la scherma: "Tokyo non è stato un flop" 21/08/2021 A 10:04

Tagliariol è attualmente n. 83 del mondo - settimo tra gli italiani nel ranking mondiale - nella scorsa stagione ha partecipato alla tappa di Kazan, uscendo ai gironi, ma nel marzo 2020 è stato sesto nella tappa di Coppa a Budapest. "Una stagione costa e al momento non ho sponsor" ha spiegato Matteo sui social. L’obiettivo è di raccogliere 10 mila euro. La Coppa del Mondo per la spada ricomincia nel penultimo weekend di novembre con la tappa di Berna.

DA GAROZZO ALLA SCIABOLA A SQUADRE: IL FILM DELLA SCHERMA AZZURRA

Tokyo 2020 Fiorettisti in rivolta: "Cipressa incapace, ha creato disagi" 06/08/2021 A 13:10