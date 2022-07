Medaglia di bronzo per l'Italia nella sciabola maschile a squadre. Luca Curatoli, Luigi Samele e Pietro Torre rimontano la Germania nella finale per il terzo posto e salgono sul podio alle spalle di Ungheria e Corea del Sud.

L'Italia soffre in avvio con i tedeschi che si affidano a Matyas Szabo nel secondo assalto, capace di portare il risultato sul 10-8. Lorenz Kempf sorprende Luca Curatoli con un parziale di 5-0 e allunga per la Germania sul 15-8. Pietro Torre cerca di invertire la tendenza al quarto assalto vinto per 6-5.

Azzurri di bronzo nella sciabola maschile: la stoccata della vittoria è di Samele

Kempf è in giornata di grazia e a metà gara il punteggio è un pesante 25-16 per l'Italia. La rimonta azzurra è affidata a uno spettacolare Curatoli che nel sesto assalto rifila un clamoroso 14-4 a Szabo e porta i suoi avanti 30-29. Nella seconda parte di match, la sfida si gioca punto su punto e all'ultimo assalto si arriva sul risultato di 40-38 per i tedeschi.

Luigi Samele compie l'impresa nel nono assalto con uno strepitoso successo per 7-2, fissando il risultato sul 45-42. Medaglia di bronzo per la sciabola maschile a squadre.

