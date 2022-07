Una vittoria all’ultimo respiro e per questo ancora più bella. Sulla pedana de Il Cairo (Egitto), la squadra italiana di spada femminile ha centrato l’accesso alla Finale per l’oro nei Mondiali 2022 di scherma. Federica Isola, Rossella Fiamingo e Mara Navarria hanno raggiunto questo traguardo, dimostrando carattere e decisione.

La loro avventura, quest’oggi, era iniziata contro la Svizzera. Grazie a una Fiamingo particolarmente ispirata nei suoi primi due assalti (6-2 contro Laura Staehli e 5-2 contro Noemi Moeschlin), le spadiste nostrane sono riuscite a portarla a casa sullo score di 45-33. In semifinale, a ostacolare il cammino c’erano le francesi e la posta in palio era decisamente alta. Un confronto equilibrato in cui le italiane e le transalpine si sono date battaglie fin da subito.

A metà del percorso erano le azzurre a guidare le fila 9-8. Nel sesto assalto Fiamingo ha dovuto subire il parziale di 5-2 da Marie-Florence Candassamy, ma sono state abilissime Navarria contro Josephine Jacques Andre Coquin (4-2) e Isola contro Candassamy (3-1) a mettere nelle condizioni la siciliana di chiudere. L’azzurra è stata abile a rispondere al tentativo di rimonta di Auriane Mallo e all’ultima stoccata il 30-29 è valso la Finale. La prossima avversaria sarà la Corea del Sud che, come da pronostico, ha sconfitto 45-28 la Polonia.

