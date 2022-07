anche gli spadisti azzurri (Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli), infatti, hanno conquistato il pass per l’atto conclusivo della loro specialità e, alle ore 18.30 (LIVE su Eurosport 2 e Discovery+) saranno in pedana per l’alloro iridato contro la Francia che ha avuto la meglio dell’Ungheria per 45-37. L'Italia centra la seconda finale per la medaglia d’oro di giornata ai Mondiali di scherma 2022 in corso di svolgimento a Il Cairo (Egitto). Dopo le fiorettiste,infatti, hanno conquistato il pass per l’atto conclusivo della loro specialità e, alle ore 18.30 (LIVE su Eurosport 2 e Discovery+)che ha avuto la meglio dell’Ungheria per 45-37.

La giornata per gli azzurri ha preso il via con la sfida dei quarti di finale contro l’Ucraina. Dopo un avvio favorevole agli ucraini, 5-4 dopo i primi due assalti, Andrea Santarelli piazza un ottimo 4-1 contro Roman Svichkar per l’8-6, quindi parecchio equilibrio fino al 33-31. L’ultimo assalto tra Davide Di Veroli e Nikita Koshman si chiude sul 12-8 per noi, ed il 45-39 finale che regala il passaggio del turno ai nostri portacolori.

A questo punto arriva la semifinale contro il Giappone (che aveva piegato la Cina con il punteggio di 45-41). Davide Di Veroli apre con un 3-1 su Masaru Yamada, quindi Federico Vismara porta il punteggio sul 7-5 contro Koki Kano, prima che Andrea Santarelli confermi il margine (9-7) contro Kazuyasu Minobe. Nel quarto assalto Federico Vismara domina la scena contro Masaru Yamada e si porta sul 15-9 mettendo 6 stoccate di vantaggio tra Italia e Giappone.

I nostri spadisti gestiscono nel migliore dei modi le loro sfide e, anzi, si presentano alla nona e conclusiva con ben 8 stoccate di vantaggio. Davide Di Veroli affronta Koki Kano. Il ventunenne romano non sbaglia un colpo e allunga fino al 30-21, quindi si porta sul 32-22. Il giapponese tenta il tutto per tutto, ma Di Veroli non si scompone e centra il successo con il punteggio di 41-31.

