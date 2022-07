Il Cairo (Egitto), il trio formato da Luca Curatoli, Luigi Samele e Pietro Torre ha cercato in tutti i modi di approdare all’ultimo atto, decisivo per la conquista dell’oro, ma ci si dovrà accontentare della sfida per il bronzo contro la Germania (ore 16:30 LIVE su Eurosport 2 e Discovery +). Si infrange contro l’Ungheria di un grande Áron Szilágyi il sogno degli azzurri della sciabola in questi Mondiali 2022 di scherma . Sulla pedana de, il trio formato daha cercato in tutti i modi di approdare all’ultimo atto, decisivo per la conquista dell’oro, ma ci si dovrà accontentare della sfida per il bronzo contro la Germania (ore 16:30 LIVE su Eurosport 2 e Discovery +).

Gli azzurri, nei quarti di finale, avevano piegato con autorevolezza l’Egitto 45-33, con Samele a porre fine alla sfida con un secco 5-2 di parziale nei confronti di Ziad Elsissy. E’ stata la volta del trio magiaro nel penultimo atto. Un incontro che i nostri portacolori avevano iniziato anche piuttosto bene, comandando dopo i primi quattro assalti 20-18. Tuttavia Szilágyi si è confermato in super condizione e l’ha dimostrato ogni volta che è stato chiamato in causa. Non sorprende nell’ultimo assalto, con l’Italia a comandare 40-30, il 6-2 del campione olimpico e del mondo in carica nei confronti di Samele. Sul 45-42 i magiari hanno potuto festeggiare. Sarà dunque Ungheria-Corea del Sud la Finale per l’oro, vista la vittoria degli asiatici 45-39 contro la Germania.

