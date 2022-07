Secondo posto per l'Italia nella spada femminile a squadre. Troppo forte la Corea del Sud in finale per Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio che si devono inchinare 45-37. Una medaglia d'argento a coronare un cammino comunque ottimo delle azzurre.

Prima manche che si chiude in favore delle coreane con Rossella Fiamingo in difficoltà di fronte alla Kang (0-3). Le asiatiche non concedono nulla e anche Federica Isola esce sconfitta 3-0 contro Song. Mara Navarria porta i primi punti all'Italia, ma dopo 3 manche il risultato è un perentorio 3-11.

Ad

Azzurri di bronzo nella sciabola maschile: la stoccata della vittoria è di Samele

Scherma Azzurre d'argento nella spada: la stoccata decisiva delle coreane UN' ORA FA

Fiammingo prevale a metà gara su Lee e accorcia le distanze sul 16-22. Nella 6a manche l'Italia cambia: dentro Alberta Santuccio al posto di Navarria. Successo parziale per 3-2 a tenere vive le speranze delle azzurre.

Isola prosegue il recupero in 7a manche riportandosi a -3 dalla Corea del Sud. Le coreane riescono ad allungare prima dell'ultima manche portandosi sul 32-27, alla Fiamingo il compito di cercare l'impresa negli ultimi 3 minuti. La Song però non sbaglia e l'oro va alla Corea del Sud con il punteggio di 45-37. Secondo posto per l'Italia.

Azzurre d'argento nella spada: la stoccata decisiva delle coreane

MONDIALI DI SCHERMA LIVE E IN ESCLUSIVA SU EUROSPORT E DISCOVERY +

Da lunedì 18 a sabato 23 luglio il tabellone principale e le fasi finali saranno in diretta tv su Eurosport e in streaming su discovery+, commentati da Gianmario Bonzi e Margherita Granbassi ex-fiorettista plurimedagliata olimpica e mondiale, oggi volto di Warner Bros. Discovery e presentatrice la scorsa estate su NOVE del magazine olimpico di Tokyo 2020 Azzurri - La notte dei campioni. Discovery+ è disponibile anche su TIMVISION e AMAZON PRIME VIDEO. I canali di Eurosport sono disponibili su SKY e DAZN.

Scherma Bronzo per gli azzurri della sciabola, Germania battuta in rimonta 2 ORE FA