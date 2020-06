Ricordando gli Europei 2019: i trionfi di Di Francisca e Foconi

Un anno fa l’eccellente risultato dei due azzurri, entrambi medaglia d’oro agli Europei di scherma di Düsseldorf.

La scherma è ancora ferma (anche se qualcosa inizia a muoversi) a causa della crisi sanitaria globale scatenata dal Covid-19, quindi facciamo un salto nel passato per rivivere le emozioni dei Campionati Europei 2019. In particolare, vogliamo ricordare lo storico trionfo di due grandissimi atleti del fioretto: Elisa Di Francisca e Alessio Foconi.

Partiamo da Elisa che lo scorso anno a Düsseldorf ha saputo prendersi la rivincita contro una delle più grandi fiorettiste di tutti i tempi, la russa Inna Deriglazova. Facendo un passo ancora più indietro, bisogna ricordare che la Deriglazova batté la Di Francisca nella finale Olimpica di Rio de Janeiro nel 2016. Fu comunque un bellissimo argento per Elisa, ma è innegabile che restò un po’ di amarezza per l’oro sfumato. In Germania, però, tre anni dopo, le cose sono andate diversamente ed Elisa è riuscita a mettersi al collo l’oro europeo battendo la russa per 15 a 8. Da ricordare che nella stessa occasione un’altra azzurra è salita sul podio: Alice Volpi ha vinto il bronzo dopo la semifinale persa per 11 a 15 proprio contro la Deriglazova.

Play Icon

Scherma Dal Brasile a Frascati, per allenarsi con gli azzurri: la storia dello schermidore Guilherme Toldo DA 7 ORE

In campo maschile, la finale degli Europei di scherma 2019 è stata ancora più emozionante per l’Italia, poiché ha visto Alessio Foconi opposto all’amico e compagno di squadra (nonché Campione Olimpico di Rio 2016) Daniele Garozzo. Un Derby dalle tinte emotive decisamente forti in cui la gioia per il vincitore è andata di pari passo con il disappunto (neanche troppo) di chi invece si è dovuto arrendere ad un comunque meraviglioso secondo posto europeo. Per la cronaca, quella di Düsseldorf è stata una finale completamente dominata da Foconi che ha regolato Garozzo per 15 a 4.

Play Icon

Scherma Sports Explainer, scopriamo il mondo della sciabola 11/06/2020 A 13:58

Play Icon